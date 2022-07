Barça : le groupe convoqué pour la tournée aux Etats-Unis

Le FC Barcelone vient de communiquer le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour la tournée américaine, lors de laquelle les Blaugranas joueront quatre rencontres amicales face à l'Inter Miami (20.07), le Real Madrid (24.07), la Juventus (27.07) et les New York Red Bulls (31.07).

La suite après cette publicité

Sur le départ à Manchester United, le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong est bien présent dans la liste. On retrouve également les recrues estivales Kessie, Christensen et Raphinha. Côté absences, plusieurs indésirables de la direction et du technicien catalan ne feront pas le voyage afin de trouver une porte de sortie : Braithwaite, Mingueza, Umtiti, Puig et Neto.