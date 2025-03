EdF : Jean-Michel Larqué détruit Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi

La défaite de l’équipe de France ne passe pas. Battus au terme d’un match très décevant en Croatie (0-2), les Bleus ont pris une très mauvaise option pour la qualification en demi-finale de la Ligue des Nations. Au-delà du résultat, l’investissement et surtout le niveau des milieux de terrain français inquiète sérieusement Jean-Michel Larqué.

«Il y a 20 ans au milieu, tu avais Vieira, Makélélé, Zidane. Hier, Tchouaméni-Guendouzi-Rabiot, c’est la Divison 1 de District ! Aurélien Tchouaméni et son coup du foulard… quand il doit frapper normalement, il n’y arrive pas, alors là… c’est le symbole du boulard. Je suis vraiment très inquiet ! Ce sont des faux joueurs, il n’y a rien, aucun talent ! Donc si en plus, ils n’ont pas d’envie… C’est le néant complet ! (…) Mattéo Guendouzi ? D’un joueur moyen à l’OM, on en fait un titulaire en Bleu. Il est puissant ? Non. Rapide ? Non. Il a une bonne frappe ? Non. Un bon jeu de tête ? Non. Il n’a aucun poids fort, il est moyen partout. Et vous savez combien il a fait de passes vers l’avant en 73 minutes ? 4 et demi ! Ce n’est pas avec lui qu’on va s’en sortir», a-t-il lâché lourdement sur RMC.