OM : le coup de gueule d'André Villas-Boas contre l'arbitrage

Bien placé pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, l'Olympique de Marseille avait un joli coup à jouer face au Stade Rennais. Et très vite, les hommes d'André Villas-Boas ont cru réaliser la belle opération après l'ouverture du score de Pape Gueye. Malheureusement pour les Phocéens, tout a basculé suite au deuxième carton jaune reçu par Gueye, synonyme de rouge dès la 36e minute. Dès lors, les Marseillais ont joué sur le reculoir et ont finalement dû s'incliner 2-1 après des réalisations signées Traoré et Hunou.

Au micro de Canal+, André Villas-Boas n'a logiquement pas digéré ce rouge. «Oui, c'est peut-être le tournant du match ce carton rouge, qui est un peu discutable. Parce que je pense que Pape ne sait pas que Niang est là, qu'il protège le ballon. Après, comme il saute et tombe, il touche Niang au visage. C'est pour ça qu'on avait demandé à l'arbitre de checker la VAR, mais il n'a pas été très intéressé. Mais oui, c'est dur parce qu'on était bien dans le match, on poussait bien, on maîtrisait le ballon. Ca a changé le match». Et sans surprise, le Portugais a remis ça en conférence de presse, avec des mots un peu plus dur à l'encontre de Clément Turpin.

Villas-Boas déçu par l'arbitre

«C'est vrai que l'expulsion change tout le match. C'était notre meilleur joueur, il était impressionnant. Je suis très déçu avec l'arbitre, ce n'était pas rouge. Il n'avait aucune intention de faire mal à Niang, il ne savait même pas qu'il était là. Si on ne peut pas sauter pour gagner un ballon, je ne sais pas ce qu'on va faire du foot. Je ne sais pas si on manque de règlement, mais je ne sais pas si l'arbitre peut aller voir la VAR pour un jaune. C'est un détail important», a-t-il déclaré, avant de conclure.

«Beaucoup de cartons jaunes pour une seule équipe. Un arbitre censé être le meilleur de France qui n'est pas au niveau qu'on attendait. Trop à laisser jouer les autres et tout contre l'OM. L'OM, avec et sans moi, continue à être l'équipe la plus sanctionnée de cartons. Vous qui aimez bien les statistiques, ça reflète, non pas un comportement contre l'OM, mais une habitude». C'est dit !