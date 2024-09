Angleterre : Anthony Gordon en veut à Gareth Southgate

Appelé dans le groupe de l’Angleterre pour l’Euro 2024 par Gareth Southgate, Anthony Gordon n’a disputé qu’une seule rencontre durant tout le tournoi. Il est entré à la 89e minute lors de la finale perdue contre l’Espagne, au stade olympique de Berlin. Une déception pour l’ailier de 23 ans, qui avait été choisi au détriment de Jack Grealish et de Marcus Rashford. Dans un entretien publié par la chaîne de télévision ITV ce vendredi, Gordon s’est exprimé sur son été en Allemagne.

« J’ai été déçu, car je croyais beaucoup en moi. Je me sentais inarrêtable, surtout à ce moment de la saison que je venais de vivre. J’avais l’impression que personne ne pouvait défendre sur moi, que personne ne pouvait m’affronter pendant 90 minutes. Je me sentais prêt à impressionner les gens et à aider l’Angleterre à remporter cet Euro. Est-ce que j’ai eu des explications sur mon faible temps de jeu ? Rien, vraiment. Je n’ai jamais demandé. Je ne suis pas vraiment ce genre de personne. J’aime juste faire ce que j’ai à faire. Je crois en moi, alors même depuis le banc, je me disais que 's’il me fait entrer, je vais être prêt, je vais changer le match’. Mais cela ne s’est pas produit », a expliqué le joueur de Newcastle.