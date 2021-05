Bordeaux : un nouveau prétendant se manifeste pour le rachat

Les Girondins de Bordeaux restent un club attractif. Malgré la décision brutale de King Street de ne plus assurer la pérennité du club, les Girondins voient les prétendants se bousculer au portillon pour succéder au fonds d'investissement américain. Si pour le moment, les pensionnaires du Matmut-Atlantique se trouvent sous la tutelle du Tribunal de Commerce de Bordeaux, King Street a mandaté la banque Rotschild pour dénicher un repreneur. En parallèle, les candidatures ne manquent pas.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sud-Ouest, un nouveau nom est sorti du chapeau récemment : celui de Jean-Baptiste Aldigé président du Biarritz Olympique, également représentant du fonds d'investissement Gavekal. Ce dernier aurait déjà contacté le maire de Bordeaux Pierre Hurmic pour prendre la température sur le dossier de reprise. « C’est un club emblématique de la région, nous avons voulu regarder pour regarder ce qu’il se passe et étudier la situation, » a ainsi lâché à Sud-Ouest le président du BO. Reste à savoir si Jean-Baptiste Aldigé et Gavekal passeront à l'action ou non...