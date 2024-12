L’impressionnante prise de pouvoir de Theo Zidane

Discret dans les médias, Theo Zidane n’a pas accordé beaucoup d’interviews. L’une des plus récentes date du 16 mai 2019, soit il y a 5 ans. À cette époque-là, le milieu de terrain, alors au Real Madrid, s’apprêtait à participer à l’Euro U17 avec l’équipe de France. Une fierté pour le jeune homme, qui en avait profité pour évoquer dans les colonnes du Parisien les attentes autour de lui. «Pour être honnête, je n’écoute pas trop ce qui se dit autour de moi et de mon nom. J’imagine que certains essayent de me comparer avec mon père. Cela fait partie du jeu. Pour ma part, je me concentre avant tout sur moi. Quand je joue en équipe de France ou au Real Madrid, je suis Théo avant d’être Zidane. Je veux qu’on me reconnaisse pour ça.»

Il en avait aussi profité pour évoquer sa relation avec son père. «Comme tous les papas. Il m’a confié aussi une chose importante : quoiqu’il arrive, il sera content de moi (…) Je me dis que j’ai de la chance : je connais la bonne personne qui peut me donner les meilleurs conseils (…) Mon père a, je crois, mis la barre assez haut pour que j’en fasse une aussi magnifique que lui. Mais je vais essayer. Je vais tout mettre en œuvre pour faire la plus belle carrière possible dans le football.» Et il a eu la possibilité de débuter dans l’un des meilleurs clubs du monde. Après un passage au CD Canillas entre 2008 et 2010, le natif de Marseille a rejoint le Real Madrid.

Un nouveau départ à Cordoue

Là-bas, il a fait ses classes au sein des catégories jeunes, avant de rejoindre le Castilla. La saison dernière, Carlo Ancelotti l’a également convié à des entraînements de l’équipe A et l’a même intégré dans le groupe pour affronter Naples en Ligue des champions. Grand de taille et puissant physiquement, le milieu, que l’on décrit comme un marathonien et un élément polyvalent qui peut jouer à différents postes dans l’entrejeu, était donc suivi de près. Mais en fin de saison, il a quitté la Casa Blanca à l’issue de son contrat. Il était d’ailleurs le dernier enfant de Zizou a encore évoluer au sein du Real Madrid, puisque ses frères Enzo (retraite), Luca (Grenade) et Elyaz (Betis) avaient quitté le nid avant lui.

Theo a donc filé à Cordoue (D2 espagnole) comme l’a annoncé le club le 11 juillet dernier. « Le Córdoba Football Club est heureux d’annoncer l’incorporation de Théo Zidane Fernández. Théo, milieu de terrain de grand talent et de grande projection, a signé un contrat qui le lie à notre club pour les deux prochaines saisons. Le club acquiert les services d’un jeune talent de La Fábrica madrilène et son avenir prometteur en fait un atout pour le club.» Et pour le moment, on peut dire que Theo répond plutôt aux attentes. En 18 apparitions toutes compétitions confondues (892 minutes jouées), il a été titulaire à 10 reprises. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises. Au-delà des chiffres, ses prestations font beaucoup parler et s’améliorent match après match.

Il progresse à vitesse grand V

Ce mardi, AS a écrit à son sujet : « le milieu de terrain marseillais a surmonté la phase d’apprentissage du football professionnel et à ses éclairs de classe, il a ajouté trois buts, qui constituent son record personnel (…) Ces dernières semaines, le Français s’est installé dans les plans d’Iván Ania comme titulaire. Après des débuts hésitants, au cours desquels il a dû assimiler un changement de rôle, il a commencé à montrer ses vertus en tant que footballeur. Son tournant a coïncidé avec le match de Castellón. Ils sont sortis à la mi-temps sur le score de 0-2 et n’ont pas tremblé au moment de contrôler le match. Il a été l’instigateur d’une tentative de remontée qui s’est soldée par un match nul (2-2).»

AS a ajouté : «mais depuis, il a gagné la confiance d’Ania, qui, fin septembre et lors de la conférence de presse après le match contre le Racing de Ferrol, l’a mentionné en disant qu’"il veut être footballeur" (…) Mais cela a été un long processus. Et les débuts n’ont pas été faciles. Une partie des tribunes vertes et blanches exigeait des résultats immédiats en raison de ses qualités et n’avaient aucune patience. Theo se découvre aussi buteur, puisqu’il a battu son record personnel en une saison. Avec le Castilla, il en a mis deux la saison dernière contre Intercity dans le même match et un lors du précédent. On dit qu’il n’est pas très bavard, mais il a montré ses vertus sur le terrain.» En effet, Theo Zidane, comme son illustre papa, préfère parler sur le rectangle vert.