Bordeaux : une grève des Ultras face à Dunkerque

Alors qu’ils menaient 2-1 dans le temps additionnel face à l’AS Saint-Etienne, les Girondins de Bordeaux se sont écroulés et ont perdu ce duel (2-3). Cette défaite ne passe pas auprès des supporters, qui sont remontés contre les joueurs. D’ailleurs, les Ultras ont écrit un communiqué pour manifester leur mécontentement, en marge du match face à Dunkerque demain soir.

«Nous appelons tous les fidèles qui assisteront à la rencontre face à Dunkerque à ne pas assister aux 15 premières minutes du match (…) Nous refusons d’encourager une équipe et une direction qui ne tiennent pas leurs engagements et ne se montrent pas dignes de la passion de supporters qui n’ont jamais lâché», peut-on notamment lire dans le communiqué des Ultramarines. Le ton est donné, alors que les Girondins n’ont que six points d’avance sur la zone rouge, à cinq journées de la fin.