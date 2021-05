Nouveau logo et nouvel hymne pour la Ligue des champions féminine

L'hymne et le logo de la C1 sont connus de tous les fans de football qui les rattachent directement la compétition. En ce qui concerne la Ligue des champions féminine, c'est une autre histoire et le grand public n'identifie pas encore un logo ou un hymne spécifique. C'est pour cette raison que l'UEFA décide aujourd'hui d'agir en distinguant cette compétition avec un nouvel hymne et une nouvelle image de marque. Il s'agit d'un nouveau pas vers la refonte du football féminin de l'UEFA qui vise à doubler la portée et la valeur des compétitions féminines phares d'ici 2024.

« L'UEFA Women's Champions League est une compétition à part entière, avec sa propre structure sportive et commerciale, avec son caractère unique. Alors pourquoi n'aurions-nous pas un hymne et une marque distincts pour cette compétition ? Les passionnées et passionnés de football doivent identifier l'UEFA Women's Champions League, elle et ils doivent avoir des repères pour l'identifier et s'y attacher. Je pense qu'un tel hymne est vraiment important pour une grande compétition à part entière », déclare Nadine Kessler, responsable du football féminin à l'UEFA.

L'hymne suit les mêmes principes que l'hymne mondialement connu de la Ligue des champions masculine. Enregistré par le Groot Omroepkoor, l'hymne exprime la fierté et l'honneur que les joueuses ressentiront lorsqu'elles entreront sur le terrain avant une rencontre importante entre clubs européens. « Ce nouvel hymne représente le début de quelque chose de nouveau, la nouvelle UEFA Women's Champions League. Mais il est aussi représentatif de la croissance de tout une discipline, il a donc une très grande signification », explique Nadine Kessler.

« La nouvelle marque et le nouvel hymne, ainsi que le nouveau format de la compétition et le nouveau modèle commercial, ne peuvent que contribuer à faire de l'UEFA Women's Champions League une proposition plus attractive pour nos partenaires et sponsors actuels et potentiels à l'avenir », rapporte le directeur Marketing de l'UEFA, Guy-Laurent Epstein. La Ligue des champions féminine présentera un format plus compétitif à partir de la saison prochaine, ce qui devrait permettre d'offrir plus de visibilité à la compétition.