AS Monaco : Aurélien Tchouameni laisse planer un étrange doute sur son avenir

Real Madrid, Paris SG, Chelsea, Liverpool, etc... Ces dernières semaines, Aurélien Tchouameni (22 ans) est annoncé un peu partout en vue du mercato estival. As expliquait il y a quelques jours que son prix avait été fixé à 70 M€ par l'AS Monaco (qui doit reverser une partie de cette vente aux Girondins de Bordeaux, le club formateur du jeune homme).

Face à cette agitation, comment le milieu de terrain réagit-il ? L'intéressé, présent en conférence de presse ce mercredi, a évoqué son avenir, sans se cacher, mais sans trop se mouiller non plus. «Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera», a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre.

Tout est ouvert, même rester à Monaco

«Les mercatos, il peut se passer plein de choses. Il y a mon cas et celui des autres joueurs, certains en fins de contrats, d'autres qui ont des envies d'ailleurs. On se concentre sur Lille (36e journée de Ligue 1). On va partir en vacances et on verra en revenant qui sera là à la reprise», a-t-il embrayé. Et alors que tout semble indiquer un départ cet été, l'international tricolore (8 capes, 1 but) n'a pas écarté la possibilité de rester sous le maillot princier en cas de qualification en Ligue des Champions.

«Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! Cette élimination en tour préliminaire (contre le Shakhtar) m'est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait», a-t-il conclu. Habile communicant, Aurélien Tchouaméni (32 apparitions en Ligue 1 cette saison, 1 but) se tient donc paré à toute éventualité. La suite au prochain épisode.