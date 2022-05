Carlo Ancelotti se lâche sur l’affaire Kylian Mbappé, l’AS Monaco fixe le prix d’Aurélien Tchouaméni

La suite après cette publicité

Tchouaméni, c'est cher pour le Real

Le journal espagnol AS nous apprend ce matin que l’AS Monaco demande pas moins de 70 millions d’euros au Real Madrid pour vendre Aurélien Tchouaméni. Cela a refroidi les plans de la Casa Blanca pour signer ce futur remplaçant de Casemiro. D'où les propos de Carlo Ancelotti lors d’une conférence de presse, où il assurait n’avoir «pas besoin de renforts à ce poste.» Mais Madrid ne jette pas l'éponge et espère que Tchouaméni lui-même et son agent feront baisser le prix à au moins 50-60 millions.

L'avenir déjà écrit pour Mbappé

Dans le feu de la célébration du 35ème titre de champion d'Espagne du Real Madrid, Carlo Ancelotti a lâché plusieurs indices sur le futur de Kylian Mbappé. L'entraîneur italien a laissé entendre que sa signature est une affaire réglée : «Je pense que l'avenir de ce club est déjà écrit. Avec Florentino Pérez, l'avenir est déjà écrit». Un journaliste lui a demandé d'être plus clair. «Vous voulez dire qu'il vient ?» a-t-il lancé. «Je n'ai pas dit ça», a réagi Ancelotti avec un sourire. Pour les journalistes espagnols, c’est sûr, Mbappé est déjà Madrilène et attend la fin de la saison pour l'annoncer.

Old Catastrophord

Au pays de sa Majesté, Manchester United fait encore couler beaucoup d’encre. Les Red Devils se préparent à accueillir Brentford ce soir à 21h. Ce sera leur dernier match à domicile. À cause de leur saison désastreuse, les joueurs de Ralf Rangnick devront faire face à une marche de la honte ce soir. Old Trafford est devenu une «maison brisée» pour le Daily Star. D'après le média, les supporters vont quitter leur siège à la 73e minute, à 17 minutes de la fin, une minute pour chaque année de contrôle de la famille Glazer jugée responsable de la descente aux enfers de leur institution. Puis comme l’explique le Daily Express dans ses pages intérieures, tous les joueurs qui risquent de quitter le club cet été, comme Paul Pogba, n’auront pas le droit à des hommages.