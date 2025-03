Ligue des champions : Unai Emery et Aston Villa avertissent déjà le PSG

« À bientôt à Paris». Voici les mots prononcés hier soir par le Prince William à sa sortie de Villa Park après la qualification d’Aston Villa face à Bruges en 1/8e de finale de la Ligue des champions. En effet, la formation dirigée d’une main de maître par Unai Emery va affronter le Paris Saint-Germain en 1/4 de finale les 9 et 15 avril prochain. Les Villans se déplaceront d’abord au Parc de Princes avant de recevoir lors de la manche retour. Une double confrontation dont tout le monde parle déjà de l’autre côté de la Manche, à commencer par la presse. Dans les colonnes du Birmingham Mail, on a pu lire à ce sujet : «le rêve européen est toujours vivant et Aston Villa doit désormais se rendre à Paris pour affronter le puissant PSG.»

La presse anglaise est impressionnée par Paris

Le média anglais poursuit : «les géants français sont les adversaires du club en pour les quarts de finale après avoir conquis Liverpool, et maintenant Unai Emery va planifier leur chute alors que Villa continue d’impressionner en Ligue des champions.» Le Daily Mail a également hâte de voir les Villans à l’oeuvre face à Paris. «Personne n’aurait prédit qu’Aston Villa survivrait à Liverpool et Manchester City en Ligue des champions cette saison. Et pourtant, les voilà en quarts de finale, se préparant à affronter le Paris Saint-Germain, ancien club de l’entraîneur Unai Emery et actuel employeur du buteur de Villa, Marco Asensio.» La publication britannique a également évoqué les retrouvailles à venir entre Emery et le club français.

«Si Emery parvient à se frayer un chemin face au PSG, ce sera un exploit. Il était à la tête du club français en 2017, lorsqu’une avance de 4-0 sur Barcelone a été anéantie par une défaite surprenante 6-1 au match retour des huitièmes de finale. Emery a admis que ce fut le pire moment de sa carrière d’entraîneur. Une victoire contre son ancien club le mois prochain serait sans doute la meilleure, malgré ses quatre titres de Ligue Europa.» Il devra remporter la bataille tactique face à son compatriote Luis Enrique, qui a bâti une vraie machine à gagner à Paris. Questionné au sujet de cette double confrontation à venir, l’ancien entraîneur de Séville et d’Arsenal est prêt.

Un rendez-vous capital pour Unai Emery

«Pour moi, bien sûr, jouer contre le PSG est spécial. Je ne peux pas le comparer à quand j’étais là-bas. Je ne suis pas retourné m’asseoir sur un banc à Paris, je vais y revenir, c’est fantastique (…) Jouer un quart de finale, c’est fantastique, nous sommes très motivés et très excités. Évidemment que jouer le PSG est difficile car ils ont montré leur capacité à jouer un football très agressif et ils ont battu la meilleure équipe d’Europe (Liverpool)… jusqu’à hier (mardi). C’est un énorme défi pour nous, pour les supporters, les joueurs, les coachs… et moi aussi !» Est-ce pour lui la meilleure équipe européenne en ce moment ? « Waouh, Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan, Arsenal, Dortmund. Il est là, le niveau et nous sommes à ce niveau. On peut être fiers, mais on en veut plus… »

Et il n’est pas le seul. C’est aussi le cas de son joueur John McGinn. «Il n’y a rien de plus difficile que le PSG en deux manches. Nous avons des matches importants avant cela. J’ai regardé Liverpool-PSG, mais il ne faut pas trop s’emballer. Villa, quart de finaliste de la Ligue des champions. On ne peut pas demander mieux. Ce sera bien de faire une petite pause. Nous avons une chance de jouer Wembley en FA Cup. Quelle fin de saison palpitante nous avons ! Nous offrons à nos supporters des expériences inoubliables. Nous voulons inscrire notre nom dans l’histoire et multiplier ces soirées.» Pour cela, il faudra s’offrir le scalp du PSG. Une mission difficile mais pas impossible. D’autant que l’AVFC pourra bien compter sur Marco Asensio, prêté par le PSG.

Le cas Marco Asensio ne pose pas question

«Asensio sera éligible pour jouer contre le PSG, ce qui signifie qu’il sera libre d’essayer de prouver à Luis Enrique pourquoi il aurait dû commencer sous ses ordres. Au lieu de cela, il a trouvé un nouveau souffle sous la direction d’Unai Emery avec sept buts depuis son transfert outre-Manche lors du mercato de janvier. La décision officielle de l’UEFA sur les transferts liés aux prêts interdit aux clubs d’exercer "une quelconque influence sur les joueurs qu’un autre club peut (ou ne peut pas) aligner lors d’un match"», écrit le Daily Mail. Auteur de 7 buts en 8 apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien du Real Madrid est un pari gagnant pour le moment. D’ailleurs, Villa aimerait poursuivre l’aventure avec lui a avoué Unai Emery hier soir.

«Nous avons recruté Asensio et d’autres nouveaux joueurs, qui nous ont beaucoup aidés. Aujourd’hui, il se sentait bien. Il voulait débuter le match, mais j’ai décidé de le protéger aussi. Sa performance pendant 45 minutes a été fantastique pour nous. Il a pris ses responsabilités et a accompli sa mission comme prévu, en marquant des buts. Sa capacité à se connecter avec les autres joueurs, à conserver le ballon et à se placer en bonne position est très importante pour nous. Ses compétences correspondent à ma vision de la structure et de la tactique de l’équipe. Un joueur comme lui est essentiel.» Il aura l’occasion de le prouver dans un peu moins d’un mois face à Paris.