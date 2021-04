Mesut Özil pourrait rejoindre la marque Concave

Après avoir signé à Fenerbahçe et surpris son monde en portant le numéro 67 en hommage à la ville d'origine de sa famille, Mesut Özil nous surprend une nouvelle fois en chaussant des crampons assez rares de la marque australienne Concave.

La suite après cette publicité

Oubliez Puma, Nike ou encore adidas avec qui il était sous contrat jusqu'à l'été 2020, MÖ10 porte en ce moment des crampons d'une marque australienne que l'on a très peu l'habitude de voir à ce niveau de compétition. Le champion du monde allemand a été aperçu à l'entraînement avec le modèle Halo+ en cuir de kangourou dans un coloris blanc/noir avec le logo en or totalement inédit.

Alors qu'il portait des Mercurial dorées depuis quelques semaines, l'ancien joueur d'Arsenal, libre de tout contrat de chaussures, s'essaye aux aux particularités des Concave. Le petit fabricant australien est connu pour ses chaussures qui accentueraient la puissance et la précision des frappes en offrant une surface de contact plus large grâce à la technologie brevetée « AccuStrike Railing System» . Ces chaussures s'apparentent aux crampons d'antan avec la fameuse tige en cuir de kangourou, aujourd'hui délaissée par les plus grandes marques pour des tiges plus fines et légères.

Takımla yine idmanda olup futbol oynayabilmek ⚽ benim için çok mutluluk verici🔥💛💙 || Glad to have my best friend back ⚽ on my foot - and to be with my teammates in training again 🔥💛💙 @Fenerbahce pic.twitter.com/wvddXmkiJ0