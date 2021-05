Euro 2020, EdF : Bixente Lizarazu calme le jeu après la réintégration de Benzema

La bombe du soir continue de faire réagir. Karim Benzema, 33 ans, va disputer le prochain Euro avec l'équipe de France cinq ans après sa dernière sélection en Bleus. La nouvelle est tombée avec la liste des 26 du sélectionneur Didier Deschamps et a mis le microcosme du football en ébullition. C'est ainsi que Bixente Lizarazu, ancien international tricolore (1992-2004) et désormais consultant, s'est exprimé sur France Info.

La suite après cette publicité

« Il n'y avait pas de débat sur le plan sportif. Je pense qu'ils ont réussi à se parler, enfin », a-t-il d'abord analysé. Rappelant une évidence : le problème ne se situait pas sur le terrain. Mais une fois l'euphorie passée, il faudra justement s'y pencher, sur le rectangle vert. Et Lizarazu a tenu à remémorer à tout le monde que l'on ne gagnait pas une grande compétition qu'avec des attaquants : « quand on a Griezmann, Mbappé, Dembélé, Benzema, Giroud, Coman, ça fait quand même beaucoup de matière. Je pense que toutes les sélections aimeraient avoir ce talent devant. Mais il faut trouver la bonne formule, trouver les bons équilibres, trouver les bonnes combinaisons de joueurs parce que ce n'est pas en mettant sept joueurs offensifs qu'on va marquer forcément plus de buts que l'adversaire. Il faut attaquer et défendre. » Logique, voire implacable.