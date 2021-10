OL : Peter Bosz ravi des performances de Cherki avec les Espoirs

Imprévisible Rayan Cherki. Auteur d'un début de saison compliqué avec l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif a brillé de mille feux avec les Espoirs cette semaine en inscrivant un doublé face à l'Ukraine (5-0) et un but face à la Serbie (3-0). Des prestations qui ont été scrutées de très près par l'entraîneur de l'OL Peter Bosz. Présent en conférence de presse avant la réception de l'AS Monaco samedi (21 heures), le technicien néerlandais a évoqué la situation de la pépite lyonnaise.

La suite après cette publicité

« Oui c’est bien pour lui de prendre des minutes car chez nous il n’en a pas pris beaucoup. Il prend de l’expérience dont tu as besoin au plus haut niveau. Je suis heureux qu’il ait joué là bas. Je cherche et je trouve toujours les joueurs où je pense que je peux gagner les matches. A chaque match je regarde ça. Je vois ses entraînements, comment il rentre et même les matches internationaux. Et après je choisis. Je comprends qu'il souhaite jouer plus, » a ainsi commenté Bosz. Les performances brillantes de Rayan Cherki vont-elles lui permettre de figurer dans le onze face à l'ASM ? Réponse samedi soir...

Pour le match de l’Olympique lyonnais, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et misez 150€ pour tenter de remporter 1 170 € grâce à la victoire 2-1 de l'OL cotée à 7,80. (cotes soumises à variation)