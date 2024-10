Dani Carvajal prolonge jusqu’en 2026 avec le Real Madrid !

Sorti en larmes sur une civière lors de la victoire des siens contre Villarreal, Dani Carvajal va manquer plusieurs mois de compétition. En effet, le latéral espagnol souffre de trois graves blessures : une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplitéal. Opéré dans les prochains jours, le Madrilène peut malgré tout se réjouir en ce dimanche matin puisque les Merengues ont officialisé la prolongation de leur protégé jusqu’en juin 2026.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid C.F. informe que, comme prévu, il a convenu avec Dani Carvajal de la prolongation du contrat de notre joueur, qui est lié au club jusqu’au 30 juin 2026. Le Real Madrid veut lui montrer tout son soutien et son affection et lui souhaite un prompt rétablissement afin que nous puissions à nouveau profiter de son football sur le terrain le plus rapidement possible», précise ainsi le communiqué de la formation madrilène. Classe.