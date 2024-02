Jude Bellingham aurait bien insulté Mason Greenwood de "violeur"

C’est une nouvelle affaire en Liga. Lors du match entre le Real Madrid et Getafe jeudi, le milieu offensif madrilène Jude Bellingham (20 ans) aurait insulté son adversaire, Mason Greenwood (22 ans). La Liga a même lancé une expertise car le premier nommé aurait nommé son compatriote de "violeur". Si l’analyse est en cours, le Daily Mail a contacté un spécialiste de la lecture labiale pour avoir une opinion sur ce sujet. Et la réponse est claire.

«Après avoir soigneusement analysé le clip, je suis sûr à 97 % que le mot prononcé est "violeur", en particulier si l’on considère le contexte dans lequel il a été utilisé. Les signaux visuels sur les lèvres indiquent la présence des sons 'R’ et 'P’, et le mot semble se terminer brusquement», a expliqué Jeremy Freeman. Pour rappel, Mason Greenwood a fait l’objet d’accusations de violences conjugales et de tentatives de viol sur sa compagne. La police anglaise a finalement abandonné ses poursuites il y a un an.