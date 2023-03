OL : Laurent Blanc encense Alexandre Lacazette

Cet été, Alexandre Lacazette a fait son grand retour à l’OL après cinq ans. Et le buteur rhodanien n’a rien perdu de son talent. Il en est déjà à 20 buts et 5 assists en 27 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. De quoi aider son club de coeur, où Laurent Blanc compte plus que jamais sur lui.

«Quand il est là tout va bien, quand il est n’est pas c’est plus difficile. On ne le voit pas forcément quand il est là mais on le ressent quand il n’est pas là. […] Les gens qui connaissent le football savent que c’est un très bon joueur et un très bon buteur. La reconnaissance médiatique c’est autre chose.» Celle de Didier Deschamps encore une autre. Malgré sa belle saison, le Lyonnais ne devrait pas être appelé par DD demain.

