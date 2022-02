João Félix est un grand fan de Neymar

Interviewé ce mercredi par le journal anglais The Athletic, l'attaquant de l'Atlético de Madrid João Félix a évoqué ses inspirations dans le football et notamment son admiration pour la star brésilienne Neymar.« J'ai aimé regarder Kaka, Cristiano et Messi pour tout ce qu'ils font. Et Neymar aussi, sa façon de jouer, de dribbler, de s'amuser avec le ballon. C'est un joueur que j'ai toujours aimé regarder. Je regardais les matchs à cause de lui » a declaré le Portugais de 22 ans.

La suite après cette publicité

L'attaquant des Colchoneros a ensuite expliqué que cela avait influencé son jeu sur le terrain. « J'ai toujours aimé passer devant les défenseurs. C'est une excellente façon de jouer. Quand je peux le faire, j'essaie. Les fans apprécient » a conclut l'international portugais.