Qualifs CDM 2026 : la liste de l’Argentine avec Balerdi et Rulli

L’Argentine poursuit son parcours dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Confortable leader de cette unique poule sud-américaine avec trois points d’avance sur la Colombie, et six sur l’Uruguay et le Brésil, le champion du monde en titre s’apprête à se rendre au Paraguay (15 novembre) avant de défier le Pérou (20 novembre).

Pour ces deux rencontres, Lionel Scaloni a communiqué un groupe de 28 éléments dans lequel on retrouve Leo Messi ou encore Emiliano Martinez. Ce dernier était suspendu par la FIFA lors du dernier rassemblement. Au rayon des joueurs de Ligue 1, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi sont présents, tout comme Nicolas Tagliafico et le futur Lyonnais, Thiago Almada.