Côme : Cesc Fabregas nommé entraîneur principal

Il aura attendu plusieurs mois, mais c’est désormais officiel : Cesc Fàbregas est l’entraîneur principal de Côme. En décembre dernier, l’ancien joueur de Monaco était passé de coach intermédiaire à adjoint, laissant sa place à Osian Roberts, afin de pouvoir passer ses diplômes d’entraîneur. Le club promu en Série A a officialisé la promotion de l’Espagnol, ce vendredi. « Je suis si heureux de commencer cette saison en tant qu’entraîneur-chef et je remercie le groupe de propriétaires de m’avoir fait confiance pour ce poste, indique l’ancien joueur d’Arsenal, du FC Barcelone et de Chelsea dans le communiqué du club italien. Je partage les ambitions du groupe et je crois que ce n’est que le début de l’endroit où ce club peut aller. Ce sera une saison difficile et importante, mais moi-même et le reste du personnel d’entraîneurs sommes prêts et nous croyons tous. »

La suite après cette publicité

« C’est un honneur pour nous de nommer officiellement Cesc entraîneur-chef. L’impact de ses connaissances, de son expérience et de sa passion est déjà évident dans le succès de la saison dernière et l’évolution de notre style de jeu, indique Mirwan Suwarso, représentant officiel du groupe de propriétaires détenant Côme. Nous pensons que ce n’est que le début et nous sommes impatients de continuer à travailler avec Cesc cette saison et pendant de nombreuses années à venir. » À noter qu’Osian Roberts reste au sein du club italien, en tant que responsable du développement.