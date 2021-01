Lille - Dijon : les compositions sont tombées

Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Lille affronte le Dijon FCO. Un duel fort intéressant pour lequel les Dogues misent sur un 4-4-2 avec Mike Maignan comme dernier rempart. Il peut compter sur Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman et Domagoj Bradaric en défense. Benjamin André et Boubakary Soumaré forment le double pivot tandis que Luiz Araujo et Jonathan Bamba prennent les couloirs. Jonathan David et Yusuf Yazici sont associés en attaque.

De son côté, le Dijon FCO s'organise dans un 4-4-2 losange avec Anthony Racioppi dans les cages. Devant lui, Sacha Boey, Bruno Ecuelé Manga, Jonathan Panzo et Glody Ngonda forment la défense. Didier Ndong, Jordan Marié et Wesley Lautoa se retrouvent dans l'entrejeu. Roger Assalé est soutenu par Mama Baldé et Bersant Celina.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Lille OSC : Maignan - Çelik, Fonte, Botman, Bradaric - Araujo, André, Soumaré, Bamba - David, Yazici

Dijon FCO : Racioppi - Boey, Ecuelé Manga, Panzo, Ngonda - Ndong, Lautoa, Marié - Celina - Baldé, Assalé