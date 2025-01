LdC, Man City : un incendie s’est déclaré devant l’Etihad Stadium

Décidément, rien ne va à Manchester City cette saison. En plus de devoir gérer une crise sportive et un match décisif pour sa qualification pour les barrages de Ligue des Champions face au Club Bruges, les Skyblues ont dû gérer un départ de feu dans l’un des kiosques situés devant l’Etihad Stadium.

«Le Manchester City FC peut confirmer qu’un incendie s’est déclaré dans l’un des kiosques à marchandises situés à l’extérieur, près de l’entrée de la Colin Bell West Stand. Les services d’urgence sont présents sur les lieux et le feu a été éteint. La sécurité de tous ceux qui assisteront au match de ce soir est notre priorité absolue et, par conséquent, tous les événements prévus à la réception de la tribune ouest ont été annulés, y compris l’événement de bienvenue pour les nouveaux joueurs et l’arrivée de l’équipe première. Toutes les entrées sont ouvertes et les supporters peuvent se déplacer dans l’Etihad Stadium comme d’habitude. Nous vous remercions de votre coopération», a indiqué le club mancunien sur ses réseaux sociaux.