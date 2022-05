Pronostic Real Madrid-Manchester City, cote et compos probables

Le match aller a enchanté les acteurs et les spectateurs. Mémorable ou même légendaire, il a offert un scénario à rebondissements, des buts splendides, et une volonté permanente d'aller vers l'avant. Achevé sur le score de 4-3 en faveur de Manchester City, il laisse surtout un maximum de possibilités pour le match retour, qui se jouera à Santiago Bernabeu. Alors, qui de Pep Guardiola ou de Carlo Ancelotti emmènera son équipe en finale de la Ligue des Champions ?

La suite après cette publicité

Pronostic Real Madrid - Manchester City : les 3 meilleurs paris à tenter sur Unibet

Pronostic 1 : victoire 3-2 du Real Madrid contre Manchester City - cote à 22

Pronostic 2 : doublé de Benzema pour le Real Madrid - cote à 5,40

Pronostic 3 : plus de 2,5 buts dans le match - cote à 1,52

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi de la rencontre.

Le gros prono : victoire 3-2 du Real Madrid contre Manchester City [cote à 22] chez Unibet qui vous offre jusqu'à 200€ avec le code FMUNI

Disons le tout de suite, on espère un spectacle aussi ébouriffant qu'à l'aller. Et même profiter de possibles prolongations, dès lors que le Real Madrid mène d'un but à l'issue du temps réglementaire. C'est ce scénario que nous imaginons sans mal, un match encore fou, deux équipes qui se rendent coup pour coup, le Real Madrid profitant du talent de Benzema pour piquer des Citizens encore dominateurs dans le jeu.

Le prono buteur : doublé de Karim Benzema contre Manchester City (cote à 5,40) chez Unibet qui vous offre jusqu'à 200€ avec le code FMUNI

Il est le héros de la saison madrilène. Auteur d'un triplé contre le PSG, d'un triplé contre Chelsea, et d'un doublé contre Manchester City à l'aller, Karim Benzema porte le Real sur ses épaules. Outre son efficacité, il affiche un leadership psychologique d'une puissance rare. Tout l'effectif de la Casa Blanca semble persuadé de suivre sa destinée en rejoignant la finale et Benzema semble être le garant de cet état d'esprit. Le voir marquer un nouveau doublé et écrire sa légende sur cette campagne de Ligue des Champions ne serait pas surprenant, lui qui est déjà à 14 buts inscrits !

Le prono easy : plus de 2,5 buts dans le match (cote à 1,52) chez Unibet qui vous offre jusqu'à 200€ avec le code FMUNI

Vous avez vu le match aller ? Alors comment imaginer autre chose qu'un match fou, avec une pluie de buts ? On mise en tout cas sans problème sur au moins 3 buts dans cette rencontre. Les talents sont si nombreux sur la pelouse qu'il est impossible d'imaginer un 0-0 ou un petit 1-0.

Les compos probables de ce Real Madrid-Manchester City

La composition probable du Real Madrid signée Carlo Ancelotti :

Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius

Incertains : Alaba

La composition probable du Manchester City de Pep Guardiola :

Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko - B.Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Foden

Incertains : Walker, Stones