PSG : les coulisses du pari de Dembélé sur ses buts et ses montres

Début janvier, l’ailier du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, avait dévoilé qu’il avait lancé un pari avec des amis à lui, portant sur son nombre de réalisations cette saison toutes compétitions confondues, sans pour autant en dévoiler la nature. Dans ce pari, le Français a misé gros, puisque des montres de luxes étaient en jeu, une manière originale de le pousser à hausser son niveau face au but. Toujours est-il que cela fonctionne, Dembélé ayant battu son record de but sur une saison avant même le mois de mars.

La suite après cette publicité

Avec 18 buts en 2025, l’ailier du PSG n’est cependant pas tout à fait à la hauteur de ses objectifs. En effet, selon L’Equipe, Ousmane Dembélé doit marquer trente buts pour atteindre le quota demandé et remporter son pari. Une mise évolutive, puisqu’un second palier au-dessus de 30 buts permettrait à l’attaquant des Bleus de voir le modèle de la montre qui lui est due, monter en gamme. Une bonne raison de continuer à marquer encore et encore.

Inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne et recevez 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus de bienvenue. Misez sur une victoire 3-0 du PSG contre Rennes et tentez de gagner jusqu’à 1150€