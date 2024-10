Jack Wilshere nommé entraîneur de Norwich

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Jack Wilshere (32 ans) est le nouvel entraîneur de Norwich. L’écurie anglaise vient d’annoncer la nouvelle ce mercredi matin. «Norwich City est heureux d’annoncer la nomination de Jack Wilshere au poste d’entraîneur de l’équipe première. Wilshere, qui travaillera aux côtés du staff de Johannes Hoff Thorup, arrive d’Arsenal où il était entraîneur-chef des moins de 18 ans. En tant que joueur, il était un produit de l’académie de jeunes d’Arsenal et a fait 197 apparitions seniors, marquant 14 buts et remportant deux FA Cups. Après l’annonce de sa retraite, il s’est rapidement reconverti en tant qu’entraîneur, prenant la tête des moins de 18 ans d’Arsenal moins d’une semaine plus tard. Lors de sa première saison d’entraîneur, il a mené l’équipe jusqu’à la finale de la FA Youth Cup 2022/23.»

Wilshere a, ensuite, livré ses premières impressions. «Je suis ravi de rejoindre Norwich City. C’est une opportunité fantastique dans un club très impressionnant, et qui arrive au bon moment pour faire progresser ma carrière d’entraîneur au sein d’une équipe première. Lorsque j’ai rencontré Ben et Johannes, j’ai été vraiment impressionné par leur vision et leurs projets pour le club. J’ai beaucoup entendu parler de l’environnement autour du club et les installations du centre d’entraînement sont de première classe. J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris pendant mon passage à Arsenal et je serai éternellement reconnaissant de cette expérience. J’ai maintenant vraiment hâte de travailler avec le staff technique et les joueurs. J’ai hâte de commencer.» À lui de jouer !