Le Brésil pense aussi à José Mourinho

José Mourinho pourrait-il devenir le prochain sélectionneur du Brésil ? D’après les informations de Globo, le nom du technicien portugais figure désormais sur la liste restreinte de la CBF, aux côtés de Jorge Jesus, Abel Ferreira et Carlo Ancelotti. Bien que ce dernier reste le « rêve » de la Fédération brésilienne, son engagement avec le Real Madrid jusqu’en 2026 rend sa venue difficile. En revanche, Jorge Jesus semble être le candidat le plus accessible, tandis que l’option Mourinho, récemment ajoutée, gagne en crédibilité dans les hautes sphères brésiliennes.

La suite après cette publicité

L’ancien entraîneur de la Roma et de Chelsea, actuellement sur le banc du Fenerbahçe, ne sera pas impliqué dans la Coupe du Monde des Clubs, contrairement à Jesus et Ferreira. Un atout de taille si la CBF veut un entraîneur rapidement disponible pour les matchs de qualification de juin contre l’Équateur et le Paraguay. Reste à savoir si Mourinho sera prêt à quitter Istanbul, où il est à nouveau au cœur des polémiques, pour relever l’un des plus grands défis de sa carrière.