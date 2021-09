LOSC - Wolfsbourg : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le LOSC fait son entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Dogues auront l'ambition d'afficher un meilleur visage que la saison dernière, avec un effectif un peu plus expérimenté. La Ligue des Champions sera également un bon moyen d'effacer le début de saison très poussif des hommes de Jocelyn Gourvennec en Ligue 1. Mais la tâche sera loin d'être facile puisque c'est le VfL Wolfsbourg, actuel leader de Bundesliga, qui se présentera (match à suivre en direct sur notre live commenté).

Pour cette rencontre, le LOSC devrait aligner son traditionnel 4-4-2 avec la charnière Botman-Fonte. Les couloirs seront animés par Djalo et Reinildo, avec devant eux le Turc Yusuf Yacici et le jeune Angel Gomes. Dans l'entrejeu, on retrouve la paire de récupérateur Xeka-André. Enfin, les Dogues compteront sur la doublette Jonathan David-Burak Yilmaz pour porter leurs offensives.