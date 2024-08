LdC : la réaction de l’AS Monaco après son tirage difficile

Ce jeudi, l’AS Monaco a enfin connu son sort en Ligue des champions. Lors du tirage au sort de la C1 nouvelle version, le club de la principauté affrontera le FC Barcelone, l’Inter Milan, Arsenal, Benfica, Dinamo Zagreb, l’Etoile Rouge de Belgrade, Bologne et Aston Villa cette année. Un groupe très relevé (comme tous les clubs français), mais auquel s’attendait le directeur sportif du club Thiago Scuro. C’est ce qu’il a confié après le tirage au site officiel du club.

La suite après cette publicité

«C’est la raison pour laquelle nous voulions nous qualifier pour la Ligue des Champions (sourire) ! Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’accueillir certains de ces clubs à Monaco et de nous déplacer chez d’autres. Mais également de découvrir de nouveaux adversaires comme le Dinamo Zagreb (jamais affronté jusque-là, ndlr), et de voir comment les joueurs qui nous ont rejoint cet été vont évoluer dans cette compétition. Dans ce système de phase de ligue, il est très important de prendre des points, peu importe que ce soit un match à domicile ou à l’extérieur et quelle est l’identité de l’équipe en face. Notre objectif principal est d’atteindre les play-offs (barrages entre la 9e et la 24e place, ndlr), et ensuite, nous verrons bien ce qu’il se passe. Mais nous sommes vraiment focalisés sur cette étape. J’aime cette compétition, que j’ai toujours suivie depuis le Brésil en tant que fan, et maintenant que je suis en Europe», a-t-il notamment confié.