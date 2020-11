FC Barcelone : les révélations de l'ex-directeur sportif du Barça sur les transferts de Neymar et de Mbappé !

Entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, depuis quelques années, c'est la guerre sur le mercato. En 2017, Neymar décide de quitter la Catalogne, contre l'avis de son club, et le Paris SG paye sa clause libératoire. A l'été 2019, les pensionnaires du Camp Nou ont décidé d'essayer de le rapatrier, le Brésilien voulant quitter la capitale française. Mais, ils n'ont pas réussi et l'Auriverde est toujours chez les champions de France en titre.

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo donne la parole à Javier Bordas, l'ex-directeur sportif des Blaugranas. Il raconte comment le Barça n'était pas loin de récupérer le natif de Mogi das Cruzes. « J'y suis allé personnellement et nous voulions vraiment qu'il vienne, nous avons essayé de toutes les manières possibles. Nous étions très proches. On a demandé au PSG de nous faire une offre quand ils n'ont jamais rien accepté pour Verratti ou Marquinhos ou Thiago Silva (...) Nous étions si proches que Neymar pensait qu'il venait et moi aussi (...) Il y avait une différence dans l'argent que son père avait investi, mais les clubs ne se sont pas mis d'accord sur le moment de fermer l'opération. Mais nous étions très près de réussir, c'était notre idée », a-t-il expliqué.

Mbappé aurait pu aller au Barça pour 100 M€

Mais qui dit Paris Saint-Germain dit aussi Kylian Mbappé. Si l'international français semble plutôt proche, dans son cœur, du Real Madrid, rien ne dit qu'il n'aurait pas pu succomber aux sirènes barcelonaises. Avant qu'il ne rejoigne la Ville Lumière, il aurait pu signer au FC Barcelone, raconte Bordas. Mais une nouvelle fois, l'opération ne s'est pas concrétisée pour que le club recrute Ousmane Dembélé.

« Lorsque nous devions signer Dembélé, Minguella m'a appelé pour nous dire que Mbappé était à portée de main. J'ai parlé avec Bartomeu et il m'a dit de regarder. J'ai appelé son père et il m'a dit qu'il n'allait pas à Madrid parce que Cristiano, Benzema et Bale étaient là et qu'à la place, il pouvait aller au Barça parce que Neymar n'était pas là. Le président de Monaco a préféré qu'il se rende au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un rival direct. Et pour 100 millions, cela aurait pu être fait. Mais Robert a préféré Dembélé et Pep Segura l'a soutenu. L'explication est que Mbappé joue pour lui et Dembélé joue pour l'équipe. Et depuis qu'un ailier comme Ney est parti, Robert a préféré un ailier plus qu'un finisseur », a-t-il ainsi raconté. Un mauvais coup quand on sait qu'Ousmane Dembélé n'a pas le rayonnement attendu dans la ville de la Sagrada Familia…