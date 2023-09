BL : Leipzig corrige l’Union Berlin

La dernière rencontre comptant pour la 3e journée de Bundesliga réservait un choc au sommet entre le RB Leipzig et l’Union Berlin, ce dimanche après-midi (17h30). Les Berlinois, quatrièmes avant le coup d’envoi, souhaitaient enchaîner avec un troisième succès de rang pour rester au contact du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen. De leur côté, les Saxons envisageaient de confirmer leur large victoire de la semaine passée face à Stuttgart (5-1) pour se rapprocher du top 5.

Au cours de la première période, les deux formations se sont livré une belle bataille au milieu de terrain. Les joueurs de Marco Rose n’ont pas su exploiter les espaces tant ils ont été confrontés à une défense de l’Union compacte et bien en place. Ce sont d’ailleurs les locaux qui se sont procurés la meilleure occasion des 45 premières minutes avec cette tête de Kévin Volland repoussée par Janis Blaswich (13e). Au retour des vestiaires, le match a basculé en faveur des visiteurs. Servi idéalement par Benjamin Henrichs aux abords de la surface, Xavi Simons est venu crucifier Frederik Ronnow en plaçant une frappe enroulée sous sa barre (0-1, 51e) pour donner l’avantage aux siens. Derrière, l’Union se voyait réduit à dix contre onze après l’expulsion de Kévin Volland pour une semelle sur Mohamed Simakan (64e). En supériorité numérique, Leipzig a profité du coaching payant de son entraîneur pour alourdir le score (3-0) grâce à Benjamin Sesko, entré à la 75e minute et auteur d’un doublé en deux minutes (85e, 87e). Ainsi, Leipzig réalise la belle opération de la journée en s’offrant les trois points et en grimpant au cinquième rang.