Litige financier : quelles suites juridiques à prévoir entre Kylian Mbappé et le PSG ?

Kylian Mbappé et le PSG, nouvel épisode. Si le Bondynois défend, désormais, les couleurs du Real Madrid, son histoire avec le club de la capitale n’est pas totalement terminé, au moins sur le plan juridique. En effet, l’ancien Monégasque réclame, aujourd’hui, 55 millions d’euros aux champions de France en titre. Une somme correspondant à l’ultime tiers d’une prime à la signature (36 millions d’euros brut) que le joueur était censé toucher en février, les trois derniers mois de salaires prévus dans son contrat (avril, mai, juin 2024), ainsi qu’une "prime éthique" sur ces trois mois. Oui mais voilà, si la commission juridique de la LFP a récemment donné raison à Kylian Mbappé dans le conflit l’opposant aux Rouge et Bleu, ces derniers ne comptent clairement pas céder. Par le biais d’un communiqué cinglant, le PSG a ainsi fait savoir qu’il ne comptait toujours pas verser le montant réclamé par l’international français (86 sélections, 48 buts).

Le PSG refuse de payer

«Après avoir entendu les arguments des parties hier, la Commission a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’une médiation entre le Paris Saint-Germain et le joueur afin de trouver un compromis à la lumière des arguments favorables du PSG. Ce processus de médiation a été refusé par le joueur, contrairement à la recommandation de la Commission. A ce titre, et compte tenu des limites du champ juridique de la Commission pour prendre une décision complète sur ce dossier, l’affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction, à laquelle le Paris Saint-Germain se réjouira de présenter l’ensemble des faits au cours des mois et de l’année à venir. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés qui doivent être respectés, ayant bénéficié d’avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris», notait, à ce titre, l’actuel leader de Ligue 1.

Et de conclure par un tacle appuyé envers son ancien protégé. «Le Club attend avec impatience que ces engagements soient confirmés en temps voulu dans l’enceinte appropriée, si le joueur cherche à poursuivre cette affaire inévitablement préjudiciable à sa réputation». Engagé dans un nouveau bras de fer avec l’attaquant français, le PSG estime, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que c’est au joueur de saisir les prud’hommes pour obtenir l’argent. Outre l’énième désaccord intervenant entre le droitier d’1m78 et la formation francilienne, ce conflit pose alors une question : quelles seront les suites de cette affaire sur le plan juridique ? Selon les dernières informations de RMC Sport, la commission juridique de la LFP aurait indiqué, ce mercredi, au PSG qu’il disposait d’arguments valables, et que par conséquent, le PSG et Mbappé devaient parvenir à un accord. Pour autant, la commission n’a, quant à elle, aucun pouvoir sur la décision finale du nouveau joueur de Madrid, à savoir trouver un terrain d’entente avec les hautes sphères parisiennes.

Un peu de droit contractuel pour terminer l’histoire…

Dès lors, la seule possibilité offerte, à ce jour, à la commission est de déterminer s’il existe, ou non, un contrat entre le PSG et Mbappé. Dans cette optique et comme relayé par L’Equipe au cours des dernières heures, les deux clans s’opposent. Au PSG, l’actuelle demande du joueur revient à ne pas respecter l’accord passé en août 2023 (Mbappé aurait renoncé à une partie de ses primes dans un accord passé avec le PSG en août 2023 après sa mise à l’écart de l’équipe durant un mois, ndlr). De son côté, le clan Mbappé considère que cet accord n’a pas été signé et se révèle donc, aujourd’hui, caduc. Un positionnement là-encore bien différent de celui défendu par le club de la capitale, estimant que cet accord verbal - passé devant de nombreux témoins - et la déclaration de Mbappé le 3 janvier dernier («avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important», ndlr) ajoute à sa valeur juridique.

Plongés dans une nouvelle guerre sans merci, le PSG et Kylian Mbappé s’apprêtent désormais à défendre, coûte que coûte, leurs points de vue. Une chose est sûre, au regard de la dernière sortie médiatique du club parisien, ce dernier n’a aucune intention de régler la somme demandée. «Mon client souhaite simplement à ce stade que son travail soit payé, comme cela doit être le cas pour tout autre joueur dans sa situation, et pour tout salarié ayant terminé son CDD. Le droit du travail doit s’appliquer», avait de son côté expliqué Delphine Verheyden, l’avocate du Tricolore, dans un entretien accordé au Monde mercredi soir, ajoutant que «ce n’est qu’en tout dernier recours que nous serions amenés à saisir les juridictions prud’hommales et pénales, si les droits du joueurs n’étaient pas reconnus par sa Ligue». Reste désormais à savoir si Kylian Mbappé cherchera à trouver un accord avec son ancien club ou optera finalement pour le terrain de la justice…