EdF : les mots forts de Konaté sur Mbappé

Présent en conférence de presse ce samedi, Ibrahima Konaté n’a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé et son absence. Le défenseur de Liverpool a d’ailleurs profité de l’occasion pour démonter les rumeurs sur un éventuel conflit avec l’attaquant madrilène et a confirmé que son absence était évidemment préjudiciable pour l’équipe de France.

La suite après cette publicité

«Mbappé, on l’aime tous, c’est un joueur exceptionnel. On n’oubliera jamais ce qu’il a fait pour notre équipe et le pays. Mais après, on ne se dira jamais qu’on ne gagnera pas un match s’il n’est pas là », a-t-il ainsi lancé au sujet du capitaine de l’équipe de France. Suffisant pour clore ce dossier sans fin ? Pas si sûr…