Zinedine Zidane règle ses comptes avec un journaliste

Depuis qu’il a quitté le Real Madrid, Zinedine Zidane prend des vacances bien méritées. Le coach français est logiquement toujours très suivi partout où il passe et certains ne digèrent toujours pas son départ et encore moins sa lettre ouverte publiée par AS où il expliquait ne pas s’être senti soutenu par sa direction.

La suite après cette publicité

Interpellé sur cette lettre par un journaliste de la chaîne Gol, ZZ n’a pas hésité à lui dire ses quatre vérités. « Allez-vous continuer à poser les mêmes questions stupides ? Vous posez toujours les mêmes questions. Votre travail est une honte. Je vous connais et vous me connaissez. C'est toujours la même chose », a-t-il d'abord lancé avant de demander à s'expliquer sans la caméra. «Viens ici. Viens me parler. Va-t'en, toi. »