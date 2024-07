France-Belgique : la réaction du sauveur Randal Kolo Muani

L’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2024 (1-0), mais que ce fut dur ! Les Bleus doivent leur salut à une frappe contrée de Randal Kolo Muani. Interrogé à l’issue du match, le buteur du PSG a savouré.

« Ça fait vraiment plaisir. On a beaucoup poussé dans ce match. On tirait pas mal et ce n’était pas cadré. J’ai eu cette chance-là de voir mon tir être contré et cadré. On est très content. On est très fier. Le coach m’a dit de rentrer, d’essayer de ramener fraîcheur, de garder des ballons, de provoquer avec ma vitesse. J’ai ramené ma fraîcheur, mon intensité et ça a reboosté l’équipe, ça nous a permis de marquer ce but », a-t-il déclaré au micro de TF1.