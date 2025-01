Barça : Joan Laporta justifie ses bras d’honneur

La scène n’a échappé à personne et a fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Avant sa demi-finale de Supercoupe d’Esapgen face à l’Athletic, le président du FC Barcelone, Joan Laporta avait célébré de manière très excessive le feu vert obtenu pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Le dirigeant blaugrana avait été filmé en train de faire des bras d’honneur et certains témoins assurent que Laporta a également mis des coups dans le mobilier présent dans la zone VIP du stade King Abdullah. Présent aujourd’hui en conférence de presse, le Culé a expliqué son geste.

La suite après cette publicité

«J’ai contenu l’euphorie. Nous avions réussi quelque chose de très compliqué. Contre tout le monde et contre tout. J’ai réagi, mais je n’ai insulté personne, je n’ai pas donné de coups de pied dans les meubles. Cette euphorie avait une part d’indignation. La souffrance de tout le monde m’est venue à l’esprit. Nous avons parlé au président de la RFEF et il nous a dit que les licences devaient être accordées. Je lui ai dit directement ce que je pensais. Je suis comme je suis. J’ai réagi et c’est comme ça. Je n’essaie pas de montrer du doigt qui que ce soit. Chacun a le droit de faire ce qui lui convient. Des situations comme celle-ci ne devraient pas se produire. Tout d’abord, nous avons été lynchés avant le procès. Ils devraient respecter notre travail. Tout le monde était contre nous. Je tiens à remercier ceux qui nous ont soutenus et qui ont attendu. Ils ont demandé des motions de censure, des démissions… J’ai vu un excès de fiel. Certains ont beaucoup de fiel et l’ont laissé couler. Très peu ont distillé de la haine. C’est triste à voir. Quant aux médias, il me reste ceux qui ont été prudents et qui ont attendu de voir comment la situation allait évoluer. C’est plus intelligent que ceux qui sont partis pour tout détruire. Ils ont généré de la souffrance», a-t-il confié en conférence de presse.