Chelsea : Timo Werner ciblé par le FC Barcelone

En quête de renforts en attaque lors du prochain mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait aller faire son marché à Chelsea, pour renforcer son attaque. Alors que les situations d'Hakim Ziyech (28 ans), qui est également pisté par le Borussia Dortmund, Christian Pulisic (23 ans) et de Callum Hudson-Odoi (21 ans) sont surveillées par les hautes sphères catalanes, la direction blaugrana aimerait également s'offrir un nouvel attaquant de pointe cet hiver.

Pour combler à la longue blessure de Martin Braithwaite, l'inefficacité de Luuk De Jong et la possible retraite de Sergio Agüero, le club catalan s'intéresserait à Timo Werner (25 ans) comme l'a révélé ESPN. L'attaquant allemand n'a disputé que sept matchs de Premier League, dont seulement quatre d'entre eux en tant que titulaire en raison de l'arrivée de Romelu Lukaku cet été et aimerait retrouver du temps de jeu avant la prochaine Coupe du monde 2022. Recruter l'international allemand reste compliqué pour les Catalans puisqu'il est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec l'écurie de Londres.