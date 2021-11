Mercato : Xavi et le FC Barcelone veulent aller piocher à Chelsea

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone veut retrouver de sa superbe. Tel est d'ailleurs l'objectif des dirigeants blaugranas, qui ont décidé de confier les clés du camion à l'emblématique Xavi après avoir limogé Ronald Koeman. L'ancien n°6 autrefois adulé par les habitués du Camp Nou sait que la tâche s'annonce compliquée. Le technicien de 41 ans va devoir redresser la barre en Liga (le Barça est seulement 9ème après 13 journées, avec 1 match en moins), tout en qualifiant les Catalans, 2èmes de leur poule E, en Ligue des champions.

Pour ce faire, Xavi Hernandez aura besoin d'un effectif solide (il a par exemple déjà choisi de faire appel à son ancien coéquipier Dani Alves) et d'une force de frappe offensive importante. La situation n'est d'ailleurs pas idéale à ce niveau : Sergio Agüero (33 ans) ne retrouvera pas les terrains tout de suite en raison de son problème d'arythmie cardiaque et pourrait même raccrocher les crampons, Ansu Fati (19 ans) et Ousmane Dembélé (24 ans) enchaînent les blessures, Luuk de Jong (31 ans) est déjà poussé vers la sortie alors que le fardeau semble lourd à porter pour Memphis Depay (27 ans).

Le Barça veut profiter de l'embouteillage offensif à Chelsea

C'est donc assez logiquement que le nouvel homme fort du Barça attend des renforts. Les décideurs catalans avaient fait de Raheem Sterling (26 ans) l'une de leurs priorités sur le mercato hivernal, mais Manchester City semble bien décidé à conserver son ailier anglais jusqu'à la fin de la saison. Il va donc falloir trouver des alternatives. Sport nous explique justement que le FC Barcelone prospecte du côté de Chelsea. Les Blaugranas sont particulièrement intéressés par le secteur offensif quelque peu bouché du côté de Stamford Bridge.

Ainsi, les situations d'Hakim Ziyech (28 ans), qui est également pisté par le Borussia Dortmund, Christian Pulisic (23 ans) et de Callum Hudson-Odoi (21 ans) sont surveillées par les hautes sphères catalanes, toujours d'après le quotidien sportif ibérique. Ces trois hommes ne sont pas des titulaires indiscutables aux yeux de Thomas Tuchel et s'inscrivent dans la rotation chez les Blues. Le club espagnol reste donc à l'affût pour ces joueurs fiables dont les qualités pourraient offrir des possibilités intéressantes à Xavi, et ainsi redorer le blason barcelonais.