Manchester City va recaler tout le monde pour Raheem Sterling

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger et relever ce défi... Je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. (…) S’il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce stade de ma carrière. Le football est la chose la plus importante pour moi. » Interrogé il y a peu sur son avenir, Raheem Sterling avait entrouvert la porte à un départ dans les prochains mois, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2023 avec Manchester City.

Il faut dire que la saison 2021/22 n'est pas la plus sympathique pour l'ailier anglais, apparu à quinze reprises toutes compétitions confondues avec les Citizens mais titularisé qu'à six reprises, et seulement trois fois en Premier League. Le joueur âgé de 26 ans, dans le onze de départ de l'Angleterre vendredi soir contre l'Albanie (5-0, 1 passe décisive), n'entre plus forcément dans les plans de Pep Guardiola du côté de l'Etihad Stadium, du moins il n'est pas un titulaire indiscutable. Alors forcément, certaines écuries ont commencé à s'intéresser à lui, notamment le FC Barcelone qui doit recruter un élément offensif avec la longue blessure de Sergio Agüero.

City veut le garder jusqu'à la fin de saison

Malheureusement, les courtisans de Raheem Sterling viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle au sujet de l'international anglais (71 sélections, 18 buts). Selon ESPN, Manchester City va tout simplement refuser toutes les offres pour son joueur lors du mercato hivernal puisqu'il compte le garder au moins jusqu'à la fin de la saison, où il sera alors à un an de la fin de son bail. Les Citizens vont en effet bâcher les clubs intéressés, que ce soit pour un transfert ou un prêt, et ce même si le principal concerné n'a pas encore prolongé.

Car l'été prochain, la situation ne sera pas la même et les dirigeants mancuniens vont devoir se pencher rapidement sur le cas Raheem Sterling. Si ce dernier ne prolonge pas d'ici là, il faudra alors vendre l'Anglais au mercato estival pour espérer récupérer quelques liquidités. Mais les courtisans sont désormais prévenus : Manchester City va faire la sourde oreille en janvier pour ne pas se séparer du natif de Kingston.