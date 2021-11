Le FC Barcelone a trouvé la cible parfaite pour compenser l'absence de Sergio Agüero

«Le joueur du Barça Kun Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr Josep Brugada. Il n'est pas disponible pour le groupe au cours des trois prochains mois, l'efficacité du traitement sera évaluée afin de déterminer son processus de récupération.» Le verdict était tombé lundi. Touché au niveau de la poitrine samedi lors de la rencontre entre le FC Barcelone et Alavés (1-1), Sergio Agûero avait dû céder sa place à Philippe Coutinho en première période avant d'être transféré à l'hôpital dans la foulée en ambulance. Et suite à ses problèmes, l'attaquant argentin va être absent plusieurs mois.

Un véritable coup dur pour les Blaugranas et le principal concerné, qui avait lancé sa saison 2021/22 le 17 octobre seulement à la suite d'une longue blessure au mollet. Du coup, les plans des dirigeants catalans sont chamboulés. Comme l'explique AS ce mercredi, la formation espagnole, en pleine crise financière, va finalement devoir recruter un élément offensif cet hiver, lors du prochain mercato. Le média local avance en effet qu'il reste plusieurs euros dans les caisses pour ce genre de situation. Et cela tombe bien, car le Barça semble déjà avoir un nom en tête pour compenser l'absence du «Kun».

Sterling en plan B

Toujours d'après les informations du quotidien espagnol, le FC Barcelone, qui ne veut pas d'un joueur de passage, souhaite recruter Dani Olmo dans quelques semaines. L'élément offensif du RB Leipzig, habitué à jouer dans l'entrejeu, joue de plus en plus un cran au-dessus ces derniers temps et les Blaugranas l'avaient déjà pisté cet été. Mateu Alemany, le directeur du football, et Ramos Planes, secrétaire technique, en ont tout simplement fait leur priorité pour remplacer Sergio Agüero. Et un prêt avec option d'achat obligatoire pourrait être envisagé pour faire craquer le club allemand, où l'international espagnol (16 sélections, 3 buts) a un contrat jusqu'en 2024.

Et en cas d'échec dans ce dossier, le Barça a une autre cartouche puisque le club espagnol garde toujours un œil sur Raheem Sterling, annoncé sur le départ de Manchester City. Les cibles évoquées ne sont pas de vrais attaquants de pointe, mais le marché à ce poste là est très compliqué comme l'écrit AS. Du coup, pour absolument trouver un joueur offensif supplémentaire pour la deuxième partie de saison, les dirigeants catalans sont obligés d'innover. Reste désormais à savoir la position de Dani Olmo, formé au Barça et désormais bien installé au RBL même s'il est lui aussi gêné par les blessures depuis le début de l'exercice (4 apparitions TCC, 1 but).