FC Barcelone : Sergio Agüero transféré à l'hôpital

Lors de la rencontre face à Alavés ce samedi soir (1-1, 12e journée de Liga), l'entraîneur intérimaire du FC Barcelone Sergi Barjuan avait décidé d'aligner l'Argentin Sergio Agüero à la pointe de l'attaque de son 4-3-3. Malheureusement, l'ancien avant-centre de Manchester City n'a pas pu finir la rencontre à cause de douleurs au torse et a dû être remplacé par Philippe Coutinho avant la pause (41e). Et le Barça n'a pris aucun risque avec sa recrue.

Comme l'expliquent les médias espagnols tel que Mundo Deportivo, le joueur de 33 ans a quitté le stade en ambulance pour être transféré à l'hôpital afin de passer quelques examens suite à sa «légère tachycardie» comme l'écrit SPORT. MD ajoute tout simplement que c'est le protocole pour ce type de blessure.