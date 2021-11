FC Barcelone : une nouvelle absence longue durée pour Sergio Agüero !

La suite après cette publicité

Sorti avant la mi-temps du match contre le Deportivo Alavés (1-1), Sergio Agüero avait alors pris le chemin de l'hôpital pour faire des tests après des douleurs à la poitrine. Ces examens ont fait part de problèmes assez graves avec une arythmie cardiaque.

Si le joueur se sentirait mieux aux dernières nouvelles, il devra observer une longue phase de repos. En effet, il ne figurait déjà pas dans le groupe choisi pour affronter le Dynamo Kiev demain et ne s'est pas rendu en Ukraine. Les derniers examens ont permis de fixer un diagnostic ce lundi et il est assez terrible : Sergio Agüero ne va pas pouvoir rejouer de l'année 2021.

Dans un communiqué, les Blaugranas ont annoncé la nouvelle : «le joueur du Barça Kun Agüero a été soumis à un processus diagnostique et thérapeutique par le Dr Josep Brugada. Il n'est pas disponible pour le groupe au cours des trois prochains mois, l'efficacité du traitement sera évaluée afin de déterminer son processus de récupération.»

