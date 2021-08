Barça : longue absence pour Sergio Agüero !

Les pépins physiques commencent déjà pour Sergio Agüero au FC Barcelone. D'après les informations du quotidien espagnol AS, le staff médical blaugrana avaient réalisé de premiers examens médicaux, qui ont décelé un souci au muscle interne du mollet droit. Une blessure qui nécessite au moins un mois de repos et entraînant l'absence de l'Argentin pour le trophée Joan Gamper dimanche dernier. Le Barça a confirmé la mauvaise nouvelle.

AS rajoute que des examens complémentaires faits ce lundi matin ont confirmé une rupture du tendu de ce même mollet, poussant ainsi l'ancien buteur de Manchester City à ne pas reprendre l'entraînement avant octobre. Un vrai coup dur pour le FC Barcelone, qui devra faire sans sa nouvelle recrue arrivée libre après une décennie passée chez les Cityzens. Messi non prolongé, Agüero blessé : Ronald Koeman n'est pas vraiment gâté par cette présaison...

LATEST NEWS | Tests carried out on first team player Kun Agüero have confirmed a right calf injury. He will be out around ten weeks. pic.twitter.com/wZNU4ahV0c