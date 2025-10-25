Le sublime but de Greenwood face à Lens

Ce samedi, l’OM se déplace sur la pelouse de Lens pour une belle affiche du championnat de France. Les Marseillais, qui restaient sur une bonne dynamique en ce moment, même si la défaite a un peu coupé l’élan, ont rapidement ouvert le score.

C’est l’homme en forme, Mason Greenwood, qui a parfaitement lancé les siens. Auteur d’un quadruplé face au Havre, l’Anglais a trouvé le chemin des filets d’une sublime frappe puissante. Lens a vite réagi dans ce match fou et a même réussi à renverser la rencontre.