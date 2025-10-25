Menu Rechercher
Ligue 1

Le sublime but de Greenwood face à Lens

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mason Greenwood OM @Maxppp
Lens 2-1 Marseille

Ce samedi, l’OM se déplace sur la pelouse de Lens pour une belle affiche du championnat de France. Les Marseillais, qui restaient sur une bonne dynamique en ce moment, même si la défaite a un peu coupé l’élan, ont rapidement ouvert le score.

L1+
LE GOLEADOR MASON GREENWOOD 💥

7e but de la saison pour l'Anglais 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

#RCLOM
C’est l’homme en forme, Mason Greenwood, qui a parfaitement lancé les siens. Auteur d’un quadruplé face au Havre, l’Anglais a trouvé le chemin des filets d’une sublime frappe puissante. Lens a vite réagi dans ce match fou et a même réussi à renverser la rencontre.

Pub. le - MAJ le
