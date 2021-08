Le FC Barcelone balance une offre surprise de 75 millions d'euros pour Dani Olmo !

Le FC Barcelone compte bien utiliser ces dernières heures de mercato à bon escient. Depuis le début de la journée, l'écurie catalane travaille sur de nombreuses pistes, notamment dans le secteur offensif. Le nom de Cavani est ainsi sorti dans la presse, comme celui de Bakambu, et même celui de Joao Félix, qui pourrait entrer dans un échange avec Antoine Griezmann.

La suite après cette publicité

Et voilà que Mundo Deportivo balance une petite bombe. Elle va en surprendre plus d'un compte tenu de la situation financière du club. Ainsi, le club catalan a offert... 75 millions d'euros pour Dani Olmo ! L'accord avec l'international espagnol du RB Leipzig est même total selon le média.

Le Barça a le feu vert du joueur

Une sacrée surprise, puisque le FC Barcelone compte ses sous en ce moment et peinait déjà à recruter des joueurs d'un profil secondaire sous forme de prêt, tout comme il a eu du mal à enregistrer les recrues. Les autres rumeurs, comme celles citées plus haut, impliquaient des prêts ou des échanges, et en aucun cas des transferts de cet acabit. Les ventes d'Ilaix Moriba et d'Emerson à Leipzig et Tottenham sont certes en passe d'être bouclées, mais il s'agit d'une somme totale environnant les 45 millions d'euros, surtout destinée à assainir un peu les comptes.

Le média précise que le Barça payerait 58 millions d'euros fixes, et le reste sous forme de bonus, alors que celui qui avait été formé à La Masia avant de partir en Croatie à 16 ans a dit oui. Leipzig veut cependant les 75 millions d'euros fixes. Et de son côté, l'organisme de contrôle financier de la Liga bloque l'opération. Affaire à suivre...