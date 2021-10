Raheem Sterling ouvre la porte à un départ de Manchester City

La suite après cette publicité

Sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2023, l'ailier anglais Raheem Sterling traverse actuellement une période délicate sur le plan sportif et ne semble plus vraiment faire partie des plans de son entraîneur Pep Guardiola. Titulaire à quatre reprises seulement sur ses onze matches joués en ce début de saison, l'international des Three Lions (71 sélections, 18 buts) n'a, en effet, plus ce statut d'élément indispensable qu'il a pu avoir sur ses dernières saisons chez les Citizens.

Ce jeudi, The Sun révélait d'ailleurs que l'ancien attaquant de Liverpool se serait entretenu avec le technicien espagnol pour savoir s'il occupera un rôle important dans son projet dans les prochaines semaines, ce qui lui permettrait ainsi de prendre une décision pour son avenir. Par ailleurs, le tabloïd ajoutait que le club ne souhaitait pas le départ de son numéro 7 cet hiver et espérait ainsi qu'un accord soit rapidement trouvé afin que le natif de Kingston renouvelle son bail à l'Etihad.

Raheem Sterling au Barça dès janvier prochain ?

Mais à l'aune des dernières déclarations du principal concerné, invité à répondre ce jeudi soir aux questions du Financial Times Live, l'avenir de Sterling à Manchester City commence sérieusement à s'assombrir. Avec l'arrivée de Jack Grealish, et la présence de joueurs comme Bernardo Silva, Phil Foden, Ferran Torres ou encore Riyad Mahrez, Sterling manque incontestablement de temps de jeu. A tel point que le buteur des Skyblues semble bel et bien disposé à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière avec un rêve en tête, celui «de jouer à l'étranger».

«En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger et relever ce défi... Je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. J'aime bien l'accent français et espagnol», a ainsi déclaré l'ancien joueur des Reds avant d'ajouter : «s'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce stade de ma carrière. Le football est la chose la plus importante pour moi.» Un discours sans équivoque qui confirme un peu plus les rumeurs envoyant Sterling du côté de la Catalogne en janvier prochain...