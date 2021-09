Le FC Barcelone va revenir à la charge pour Raheem Sterling

La suite après cette publicité

S'il y a un club qui a connu un été très mouvementé, c'est bien le FC Barcelone. Touché par la crise financière liée au Covid-19, le FC Barcelone a dû alléger sa masse salariale. Malheureusement, certains joueurs n'ont pas pu rester et Lionel Messi a lui quitter la Catalogne pour finalement signer au PSG. Mais il y a eu d'autres pertes comme le prêt d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Néanmoins, les Blaugranas ont recruté quelques joueurs de qualité comme Memphis Depay, Sergio Agüero, Luuk de Jong ou encore Yusuf Demir, mais c'est trop peu.

Mardi soir, lors de la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, les hommes de Ronald Koeman ont affiché de nombreuses lacunes et ont terminé la soirée sur une lourde défaite (0-3). Un premier revers important après deux victoires et un nul en championnat. Et en coulisses, même si ce n'est que le début de saison, on se projette déjà sur le mercato hivernal afin d'apporter d'autres solutions au coach néerlandais. Les dirigeants catalans ont d'ailleurs une cible prioritaire, et pas n'importe laquelle.

Sterling déjà OK pour rejoindre le Barça

A deux jours du match du Barça contre Grenade en Liga, SPORT consacre sa Une au mercato d'hiver du FC Barcelone. Et la cible prioritaire se nomme Raheem Sterling ! Déjà pisté cet été dans le cadre d'un éventuel échange, l'ailier anglais est finalement resté à Manchester City, où son contrat court encore jusqu'en juin 2023. Mais après un premier échec, les Catalans vont revenir à la charge dans quelques mois, affirme le média espagnol, alors que le directeur du football Mateu Alemany s'était déjà rendu en Angleterre il y a quelques semaines.

De l'autre côté des Pyrénées, SPORT ajoute que le Barça aura une petite marge de manœuvre en janvier prochain, et l'opération Sterling pourrait ainsi se concrétiser dans quelques mois. Mais une arrivée de l'international anglais (70 sélections, 18 buts) est encore loin, même s'il y a déjà quelques voyants au vert. Barré par la concurrence cette saison, avec notamment l'arrivée de Jack Grealish, Raheem Sterling n'a connu qu'une seule titularisation depuis le début de saison, et c'était lors de la 1ère journée de Premier League... Et SPORT explique que le principal concerné est déjà d'accord pour débarquer en Catalogne. Affaire à suivre.