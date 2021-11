Dani Alvès fait son grand retour au Barça

La suite après cette publicité

Xavi et Dani Alvès se retrouvent au FC Barcelone. Non vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas en 2015, mais bel et bien en 2021. À 38 ans et libre de tout contrat depuis son départ de São Paulo en septembre dernier, le Brésilien revient en Catalogne où il a passé 8 saisons entre 2008 et 2016, faisant partie de cette génération dorée qui a tout gagné. La nouvelle vient d'être officialisée par les Blaugranas à travers un communiqué de presse.

«Le FC Barcelone et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021/22. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022.» Après avoir signé jusqu'à la fin de cette saison (plus une année en option), le latéral droit devra donc attendre le début de l'année prochaine pour faire son grand retour sur la pelouse du Camp Nou.

Xavi voulait Dani Alvès

C'est en tout cas la volonté de Xavi de pouvoir utiliser l'international auriverde (119 sélections, 8 buts) dès que possible. Il a pourtant quelques cartouches à ce poste entre les présences de Sergi Roberto, l'un des capitaines du Barça, le jeune mais encore trop inconstant Sergiño Dest et le polyvalent Óscar Mingueza. C'est sans doute le caractère de champion de Dani Alvès qui a fait la différence dans cette opération.

Si ses meilleures années sont évidemment derrière lui, le Brésilien se fixe des objectifs encore élevés, comme celui de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar, lui qui a remporté les Jeux Olympiques en qualité de capitaine avec la Seleçao à Tokyo en août dernier. En plus de cela, il ne coûtera pas grand-chose au FC Barcelone et apportera son expérience à une équipe qui va sans doute se tourner vers la Masia.