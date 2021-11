Le Borussia Dortmund veut sauver le soldat Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

En tête de Premier League après onze journées et bien parti pour se qualifier pour la phase finale de Ligue des Champions, Chelsea réalise un début de saison 2021-2022 presque parfait. Il faut dire que Thomas Tuchel, arrivé sur le banc londonien il y a bientôt un an après la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, a su imposer rapidement sa patte. Mais malheureusement, si certains joueurs sont revenus sur le devant de la scène sous les ordres du technicien allemand, d'autres n'ont pas eu la même chance. C'est le cas de Hakim Ziyech.

Arrivé dans la capitale londonienne à l'été 2020 contre un chèque d'environ 40 millions d'euros, l'international marocain (35 sélections, 16 buts), d'abord gêné par les blessures (genou, hanche), a toujours eu du mal à s'imposer chez les Blues. La saison dernière, le joueur de 28 ans a pourtant fait 39 apparitions, pour 6 buts et 4 passes décisives, mais il n'a jamais été un titulaire indiscutable. Et depuis la reprise cet été, rien n'a changé. Thomas Tuchel ne l'a utilisé qu'à 10 reprises toutes compétitions confondues (2 réalisations, 1 caviar) pour un seul match joué en entier. Et forcément, son avenir devient incertain.

Un passage au BvB pour repartir vers l'avant ?

D'après les informations de SportBILD, reprises en Angleterre, l'ancien ailier de l'Ajax Amsterdam veut aller voir ailleurs dès le mercato hivernal, alors que son contrat à Chelsea court encore jusqu'en juin 2025. Et une porte de sortie pourrait rapidement s'ouvrir en Allemagne puisque toujours selon la publication, le Borussia Dortmund semble prêt à l'accueillir sous la forme d'un prêt. Car après l'avoir recruté assez cher il y a un an et demi, les Blues ne devraient pas le céder pour quelques millions d'euros.

Plus convoqué en sélection depuis le mois de septembre à la suite de soucis de comportement lors des rassemblements de mars et juin, Hakim Ziyech pourrait donc tenter de se relancer sous les couleurs du BvB. Reste désormais à savoir ce qu'en pensent le principal concerné et Chelsea, qui joue encore sur tous les tableaux avec la Premier League, la Ligue des Champions, l'EFL Cup et bientôt la FA Cup.