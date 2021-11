FC Barcelone : Sergio Agüero pourrait être contraint d'arrêter sa carrière !

La suite après cette publicité

Décidément, cette saison 2021/2022 est un véritable cauchemar pour Sergio Agüero (33 ans). Laissé libre par Manchester City, l’attaquant argentin avait choisi de signer au FC Barcelone pour jouer enfin avec son grand ami Lionel Messi. Mais quelques jours après sa signature, «La Pulga» lui faisait faux bond en s’en allant au Paris Saint-Germain. Premier coup dur.

Quelques semaines plus tard, une vilaine blessure au mollet droit est venue gâcher son début de saison. Longtemps indisponible, Agüero a dû patienter jusqu’au 17 octobre pour faire ses premiers pas sous le maillot blaugrana face à Valence. Mais le sort s’est acharné sur lui. Après seulement cinq matches joués avec le FCB, l’Argentin a de nouveau été contraint de se mettre sur le flanc. Mais cette fois, cela semble bien plus sérieux.

Ce serait plus grave que prévu

Sorti juste avant la mi-temps du match contre Alavés, Agüero se plaignait de douleurs au torse. Résultat : le corps médical a détecté une arythmie cardiaque et le joueur a été déclaré indisponible pendant trois mois. Un nouveau coup de massue qui pourrait malheureusement être accompagné d’une autre terrible nouvelle.

En effet, Catalunya Radio révèle que les médecins ont informé l’international albiceleste (101 sélections, 42 buts) que son problème cardiaque est loin d’être bénin et qu’il pourrait même être obligé de prendre sa retraite ! Les derniers exercices d’effort réalisés par le joueur montreraient en effet que cette arythmie cardiaque serait plus complexe que prévu et serait surtout incompatible avec le sport de haut niveau.