Espagne : Gavi est devenu le plus jeune buteur de la Roja

Dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Nations, l'Espagne n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul contre la République tchèque (2-2) dimanche soir au Sinobo Stadium de Prague. Un match durant lequel la jeune pépite Gavi avait égalisé avant la pause. Et ce but restera certainement dans l'histoire de la Roja.

Âgé de 17 ans et 304 jours au moment de cette réalisation, le joueur du FC Barcelone est tout simplement devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne. C'est son coéquipier en club Ansu Fati qui détenait ce record grâce à son but inscrit contre l'Ukraine en septembre 2020, à 17 ans et 311 jours.